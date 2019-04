Schramberg Schnäppchen locken beim verkaufsoffenen Sonntag

Das nutzten viele Besucher für einen entspannten Bummel durch die Fußgängerzone mit den geöffneten Geschäften. Dort wurde mit dem einen oder anderen Schnäppchen gelockt. Die Gaststätten und etliche Stände boten herzhafte und süße Leckereien.

Mithilfe der laut schreienden Kinder jagte Kasperle die Räuber bei der Puppenbühne, und ein paar Schritte weiter gaben die "Banditos" der Musikschule den Takt an. Für jeden das passende Cabrio stand vor den Geschäften zum Probesitzen bereit. Aber auch große Familien konnten testen, ob in einem Van alle einen bequemen Platz finden könnten. Genügend Platz gab es im Bürgerbus, der zur Besichtigung bereitstand, während die Kinder sich in der Hüpfburg austoben konnten.

Bei den Schützen konnte jeder seine Treffsicherheit testen, und von der Drehleiter der Feuerwehr aus hatte man einen tollen Überblick über den Trubel rund ums Rathaus. Das wollten sich viele nicht entgehen lassen und wartenen geduldig auf einen Platz im Korb. Auf dem hinteren Rathausplatz hatte das Juks3 seinen Abenteuerspielplatz eingerichtet, der rege genutzt wurde.