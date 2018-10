Schramberg (jf). Seit einigen Tagen hat der "Bonita Shop" der Hamburger Tom-Tailor- Group in der Hauptstraße geschlossen. 2016 hatte das Modeunternehmen unter der Bezeichnung "Reset" eine Restrukturierung gestartet. Marken und Filialen wurden unter die Lupe genommen. "Jede der circa 1000 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region) haben wir uns angesehen", erklärte Pressesprecherin Lena C. Wulfmeyer auf Anfrage unserer Zeitung. Von nicht profitablen Shops trenne man sich Zug um Zug.