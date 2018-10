Schramberg Schlüsselübergabe im Frühjahr 2019

Das Gesamtinvestitionsvolumen für beide Gebäude (ohne die Einrichtung der Praxen) beläuft sich auf etwa 14,5 Millionen Euro, informierte Bechtler. Nur 55 Prozent der Energie, die ein vergleichbarer Neubau nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) höchstens verbrauchen darf, wird das Gebäude benötigen, unter anderem durch eine Luft-Wärme-Pumpe und eine Fotovoltaik-Anlage. Nach der aktuellen Planung sollen auf Flächen rund um das Ärztehaus mehr als 100 Parkplätze verfügbar sein, mehr als von der Landesbauordnung gefordert. Auf das ursprünglich vorgesehene, mehrstöckige Parkdeck werde aber im Sinne der Anwohner zugunsten einer ebenerdigen Lösung verzichtet.

Im Frühjahr 2019 wird das neue Ärztehaus in der Talstadt bezugsfertig sein und Projektleiterin Ina Hampel die Schlüssel an die Mietparteien verteilen. Parallel soll mit dem Bau des zweiten Gebäudes auf dem Grundstück begonnen werden.

Schramberg. Im Erdgeschoss im Haus eins des Medzentrums wird Birgitt Mäntele die Römer-Apotheke eröffnen und zehn neue Arbeitsplätze schaffen. Nebenan bietet die Komfort Vermietungsgesellschaft mbH Wohnraum für pflegebedürftige und beatmete Menschen an. Es entstehen elf Ein-Raum-Apartments sowie eine Wohnküche und diverse Nebenräume, die gemeinschaftlich genutzt werden können. Die Bewohner beauftragen einen ambulanten Pflegedienst ihrer Wahl mit der pflegerischen Versorgung.

Im ersten Obergeschoss mietet die Renafan GmbH als ambulanter Pflegedienst ein Büro. Daneben wird die HNO-Praxis von Peter Heinrich einziehen. Auf derselben Ebene hat sich das Helios MVZ Schramberg Räume gesichert.

In das zweite Obergeschoss wird die Hautarztpraxis von Jürgen und Jan Liefeith einziehen. Auf der gleichen Ebene befinden sich die urologische und uro-onkologische Praxis von Arpad Dani sowie ein WZ®-WundZentrum, das auf die ambulante Versorgung chronischer und schwer heilender Wunden spezialisiert ist.

Im dritten Obergeschoss sind die Fachgruppen Innere Medizin, Allgemeinmedizin sowie Kinder- und Jugendmedizin vertreten. Der Kinder- und Jugendarzt Johannes Schelling verlegt seine Praxis von der Berneckstraße ins neue Medzentrum. Auch die Praxisgemeinschaft von Jutta Dürr (Internistin, Diabetologin) und Heiko Gertsch (Internist, Kardiologe), die aktuell in der Hauptstraße verortet ist, wird im neuen Haus ihre haus- und fachärztlichen Leistungen anbieten. Mit den Regiodocs zieht eine allgemeinmedizinische Praxis ins Haus. Die Praxis in Schramberg, die bisher in der Hauptstraße 22 angesiedelt ist, wird im kommenden Jahr verlegt.

Das Haus eins soll in der zweiten Jahreshälfte 2019 in Betrieb gehen. Parallel dazu wird mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen. Die Fertigstellung ist für das erste Halbjahr 2020 avisiert. Dann öffnet das Fitness-Studio "Clever fit" seine Türen. In Haus zwei ist noch eine etwa 340 Quadratmeter große Fläche zu vermieten.