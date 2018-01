Schramberg Schleifstaub löst Brandmelder aus

Zwar hatten die Arbeiter den Rauchmelder mit Kreppband abgeklebt - allerdings reichte diese Vorsichtsmaßnahme nicht aus. Und der Schleifstaub löste prompt den Alarm aus. Besser wäre es gewesen, so Feuerwehr-Abteilungskommandant Patrick Wöhrle, wenn für die Dauer der Schleifarbeiten die Meldelinie abgeschaltet worden wäre.

So aber rückte die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 25 Mann in der Hauptstraße an. Und sorgte für etwas Rückstau in der Schramberger Innenstadt.