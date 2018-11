Schramberg Schlechte Beschilderung: Rettungsdienst findet Haus nicht

Diesen Vorfall bei der Familie Fleig sprach Danny Barowka im Ortschaftsrat an. Nicht die Nummerierung an den Häusern fehle, vielmehr seien die Holzschilder nicht immer sehr präzise. Diese zeigten zwar den jeweiligen Ortsteil an, nicht jedoch die Hausnummern. Da die Häuser im Außenbereich zum Teil sehr verstreut sind und diese von Navigationsgeräten nicht ermittelt werden, kann es zu Problemen kommen.

Problem auf der Ecke taucht nicht zum ersten Mal auf

Das Thema ist für die Familie Fleig nicht neu. "Die Ärztin vom kassenärztlichen Notdienst stand im Trombach, als sie nochmals anrufen musste, um uns zu finden", heißt es von Seiten der Familie. Der Rettungswagen aus Hornberg musste ebenfalls nochmals bei der Leitstelle nachhaken, wo es genau hingehen soll. "Dieser Fall war besonders schwierig, da es auf der Ecke einmal in Richtung Eichbach und einmal in Richtung Trombach geht", so Barowka.