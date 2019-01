Schramberg Schlamm ruiniert zweites Standbein

Schramberg. Der Hangrutsch am Montagvormittag hat seinen Imbiss-Wagen auf dem Parkplatz des Thomas-Philipps-Markts in der Schilteckstraße verschüttet. Auf einem Drohnen-Bild der Feuerwehr könne man sehen, dass der Imbiss-Wagen nicht nur von Erdmassen umschlossen ist, sondern auch von seinem Stellplatz an der Getränkerückgabestelle weggeschoben wurde, berichtet Langpohl.

Erst ab Dezember hätte er den Wagen dort abgestellt. Seine Partnerin habe während der Öffnungszeiten des Thomas-Philipps-Markts im Imbisswagen gearbeitet. Am Wochenende wäre der Wagen für Events wie Hochzeiten und Geburtstage buchbar gewesen. "Jetzt habe ich Einnahmeneinbußen ohne Ende", klagt Langpohl.

Dass er überhaupt nichts machen kann und warten muss, sei das Schlimmste: Wegen der Sperrung des Platzes kann er nicht zu seinem Wagen und den Schaden begutachten. Marktbetreiber Christoph Moosmann habe ihm zudem gesagt, er solle sich keine Hoffnungen mehr machen, am Imbisswagen dürfte wohl nichts mehr zu retten sein, der Schlamm reiche bis auf halbe Höhe und habe wahrscheinlich alles ruiniert. Langpohl weiß noch nicht, wie es jetzt weitergeht. "Es wird viele Wochen dauern, bis die Versicherung alles begutachtet und den Schaden beglichen hat", befürchtet er.