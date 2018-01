Schramberg/Schiltach 60-Jähriger flieht vor Polizeikontrolle

Bei den beiden Kontrollen seien teilweise erhebliche Verstöße festgestellt worden. Im Vorderlehengericht beanstandeten die Polizisten einen telefonierenden Fahrer sowie drei Autofahrer ohne Gurt. An der Kontrollstelle in Schramberg sei zunächst ein Kleinlastwagen aufgefallen, der seine Ladung auf der Pritsche nicht gesichert hatte. Das Arbeitsmaterial der Baufirma habe lose auf der Ladefläche gelegen. Darunter seien zahlreiche Stahlstützen und -streben gewesen. Von solchen Ladungsgegenständen gehe eine erhebliche Gefahr aus, da sie auf die Fahrbahn fallen und schwere Verkehrsunfälle verursachen können, warnt die Polizei. Den verantwortlichen Fahrer erwarte nun ein empfindliches Bußgeld.

Weil er ein Kind ungesichert befördert hatte, kommt auf einen anderen Fahrer eine Anzeige zu. Den Wagen eines 19-Jährigen nahmen die Beamten genauer unter die Lupe, weil er auffallend tiefer gelegt war. Insbesondere an der Vorderachse war das Fahrzeug so tief, dass die Reifen bereits an den Innenkotflügeln streiften. Da sich dies auch auf die Verkehrssicherheit auswirke, sei die Betriebserlaubnis des Autos erloschen. Auch den 19-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige. Außerdem muss er sein Fahrzeug wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzen und dann dem TÜV vorführen.

Ebenfalls an der Kontrollstelle in Schramberg fiel den Beamten gegen 18 Uhr ein Pkw auf, der unmittelbar vor der Kontrollstelle wendete. Nach einer kurzen Verfolgung und Überprüfung des 60-jährigen Fahrers war die Motivation klar: Er hatte keinen Führerschein. Dieser war ihm bis März entzogen worden. Ärgerlich, denn diese Fahrt wird sich sicherlich negativ auf eine Wiedererteilung der Fahrerlaubnis auswirken, heißt es in der Mitteilung. Darüber hinaus wurden in Schramberg vier Fahrer ohne Sicherheitsgurt erwischt.