Schramberg Schaufenster in die Welt

Nach diesen aufschlussreichen Begrüßungsworten gab Bornschein das Wort an Oberbürgermeister Thomas Herzog weiter. Podium Kunst sei in Schramberg zu einem unverzichtbaren Forum geworden, so der OB. Hier begegneten sich Kunst und Publikum, hier werde allen Interessierten ein Zugang zu zeitgenössischer Kunst geöffnet. Kunst und Kultur trügen wesentlich zur Lebensqualität der Bürger in Schramberg bei und prägten das Profil der Stadt. Herzog bedankte sich bei den Mitgliedern von Podium Kunst für ihren Einsatz.