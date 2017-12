Schramberg Schätze aus vier Kontinenten

Schramberg-Sulgen. Exponate nicht nur aus der Raumschaft Schramberg und Deutschland, sondern "aus vier Kontinenten" füllen das Kirchenschiff. Sie stammen beispielsweise aus Spanien, Korea, Tansania oder Südafrika.

Ein Teil der Ausstellungsstücke stammt aus der Sammlung des aus Beffendorf stammenden und in Aichhalden wohnenden pensionierten Pfarrers Ewald Werner. Weitere Krippen hat Pfarrer Ewald Ginter aus Gosheim zur Verfügung gestellt. Und etliche hat der Krippenbauer und Holzschnitzer Josef Grimm vom Förderkreis "Alte St. Laurentiuskirche" im Maßstab 1:25 gebaut, zum Beispiel die Marienkapellen- und die "Bären"-Krippe. Letztere ist dem Gasthaus Bären in Sulgen nachempfunden, das 1933 abbrannte. Es handelt sich um das "Bären"-Gasthaus, in dem die evangelische Kirchengemeinde ihre sonntäglichen Gottesdienste abhielt, zu denen der Pfarrer aus Weiler bei Königsfeld kam. Schaut man durch die Fenster der Krippe, kann man den Stammtisch sehen.

Immer wieder sehenswert ist die Dauerausstellung der "Völkerkrippe von Bethlehem" des Schramberger Krippenkünstlers Albert Fehrenbacher auf der Empore der Kirche. Die 51 Exponate zeigen die Geburt Jesu aus der Sicht von 22 Ländern, teils in Miniatur, teils in ein Meter breiten Kastenkrippen, außerdem werden Szenen aus dem alten Testament gezeigt. Fehrenbacher kam 1944 in russischer Gefangenschaft. Dort begann er, für das Lager eine Krippe zu bauen. Bei seiner Entlassung gelang es ihm, die Figuren aus dem Lager zu schmuggeln. Auch diese "Lagerkrippe" mit ihren kleinen Figuren ist gut geschützt in einer Glasvitrine zu betrachten.