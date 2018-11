Schramberg Sauerstoff reicht für eine halbe Stunde

Jetzt mussten sie zuerst die drei vermissten Personen suchen und aus dem Gebäude retten. Nach einiger Zeit traten aus den dichten Rauchschwaden die Retter mit der ersten Person ins Freie. Der Junge von der Jugendfeuerwehr wurde auf einer Trage zum Behandlungsplatz gebracht. Nacheinander konnten auch die beiden anderen Vermissten aus dem Gebäude gerettet werden.

Im Ernstfall würden sie nach der Übergabe von DRK-Helfern versorgt, die aber in diesem Jahr nicht an der Übung teilnahmen. Inzwischen war längst die Wasserversorgung aus den Reservoirs am Baschishof und an der alten Kläranlage aufgebaut. Außerdem kann im Gewerbegebiet die öffentliche Wasserversorgung angezapft werden.

Damit hatten die 32 Einsatzkräfte der Feuerwehr ihre Aufgabe ruhig und routiniert gelöst und konnten den folgenden Einsatz der Bergretter beobachten.