Schramberg Sanierungen gehen 2019 weiter

Das Haupthaus sei nun 44 Jahre alt und müsse deshalb immer wieder in einzelnen Bereichen saniert und technisch erneuert werden. So stünde im kommenden Jahr auch die Neugestaltung einiger Nasszellen an.

Pfarrer Hermann thematisierte in seiner Ansprache die große Liebe Gottes zu den Menschen. In Jesus aus Nazareth mache er sich auf zu den einfachen Leuten. Gerade auch zu den Gebrechlichen und Kleinen, die besonders der Zuneigung und Liebe bedürften. So könnten sich auch die Bewohner im Pflegeheim durch diese Nähe des Heilands geborgen wissen und auf seine bleibende Nähe vertrauen.

Oberbürgermeister Herzog sprach seinen Dank für die großartigen Leistungen aller Mitarbeiter und ehrenamtlichen Kräften aus und freute sich, diesen besinnlichen Nachmittag mit den Senioren begehen zu können.

Auch in diesem Jahr ließ er es sich nicht nehmen, gemeinsam mit zwei Mitarbeiterinnen, die Bewohner mit einigen Liedern auf der Handharmonika zu erfreuen. Abgerundet wurde die Feier von der Ansprache der Heimfürsprecherin Lucia Letzelter, die sich für den großen Einsatz aller Beschäftigten im Spittel bedankte.

Musikalisch wurde die Feier in bewährter Form durch das Handharmonika-Duo Rapp aus Eschbronn gestaltet. Bei Kaffee und Kuchen verweilten die Gäste und Bewohner noch einige Zeit, bevor es wieder auf die Wohnbereiche im Pflegeheim ging.

An Heiligabend wird dort nochmals mit den Angehörigen der Heimbewohner Weihnachten gefeiert.