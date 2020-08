Schramberg Sanierung der Göttelbachverdolung wegen Gewittern unterbrochen

Schramberg - Nachdem die vorbereitenden Arbeiten innerhalb der Göttelbachverdolung unter dem Paradiesplatz und der B 462 in Schramberg Anfang August abgeschlossen wurden, ist die Sanierung des Durchlasses und des Gewölbes mittlerweile in vollem Gange, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Freiburg (RP).