Schramberg Sanierung beginnt

Schramberg. Voraussichtlich bis Ende März soll an dem Felsen zwischen B 462 und der höher gelegenen Adolf-Kolping-Straße der Fels so gesichert werden, dass Autofahrer und Fußgänger künftig gefahrlos passieren können. Dies ist im derzeitigem Zustand nicht möglich, immer wieder war es in jüngster Vergangenheit zu größeren oder auch kleineren Steinschlägen gekommen.

Etwas später als erwartet war am Montag dann auch der Baustelleneinrichter gekommen, der nicht nur Verkehrsschilder und Leitpfosten, sondern auch die Ampel liefert und für deren Technik zuständig ist.

Sigmund Villing von der Straßenmeisterei Sulgen hatte vor Ort den Mitarbeitern des Unternehmens auch nochmals deutlich gemacht, dass es wichtig sei, die Ampelphasen nicht zu kurz zu schalten. Auch die verkehrsabhängige Steuerung müsse so angepasst werden, dass bergwärts die Schaltung nicht zu schnell wieder auf Rot gehe, wenn eine kleine Lücke im Verkehrsfluss sei. Diese nämlich, so Villing, entstünde schnell dadurch, dass schwere Lastwagen beim Anfahren am Berg doch eine gewisse Zeitverzögerung mit sich brächten.