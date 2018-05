Schramberg Saison startet am Samstag, 19. Mai

Aufgrund des durchwachsenen Wetters zählte man nur rund 27 000 Badegäste und damit deutlich weniger als üblich. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Saison und einiger Unsicherheiten rund um die "Schlechtwetter-Regelung" haben sich die Stadtwerke zu einer Neuerung bei den Öffnungszeiten entschlossen.

In diesem Jahr werden Haupt- und Nebensaison mit unterschiedlichen Badezeiten eingeführt. "Dadurch wollen wir mehr Klarheit für unsere Besucher schaffen, denn niemand soll nach Tennenbronn fahren und dann vor verschlossenen Türen stehen", sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Kälble. Darüber hinaus trägt die Regelung zur Entlastung des Personals bei, noch immer suchen die Stadtwerke Mitarbeiter für den Bäderbetrieb. Während der Nebensaison in dem Monaten Mai, Juni und September ist das Freibad täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

In der Hauptsaison im Juli und August können sich die Gäste täglich von 9 bis 20 Uhr im Freibad vergnügen. Auch in diesem Jahr sind wieder verschiedene Veranstaltungen geplant – ein Termin steht bereits fest: Am Samstag, 21. Juli, 14 Uhr, gastiert die Freiburger Puppenbühne mit dem Stück "Der kleine König Eselsohr".