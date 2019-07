Schramberg Ruja Ignatova als "Krypto-Queen"

Sie soll das "Gehirn" hinter dem ganzen Schneeballsystem sein und hat sich als "Krypto-Queen" einen Namen gemacht. Wer ist diese Ruja Ignatova, die in Schramberg aufgewachsen ist und nun per internationalem Haftbefehl gesucht wird? Ein ehemaliger Mitschüler des Gymnasiums Schramberg erinnert sich: "Sie hatte ein eher unsympathisches Wesen an sich und hatte nur wenige Freunde." Ruja Ignatova habe egomanische Züge gehabt und alles ausgenutzt, was zu ihrem Vorteil gewesen sei. Man habe sie nicht so gerne im nächsten Umfeld gehabt. "Dass sie aber ein solch großes Ding dreht, hätte ich dann doch nicht gedacht", sagt er. Die Rückmeldungen weiterer Mitschüler sind ebenfalls eher negativ angehaucht: "Mit der wollte ich nichts zu tun haben. Nix", sagt einer, der keine halben Sachen macht.

Ein anderer erinnert sich an Ignatovas Style. Sie sei damals beispielsweise schon mit Schuhen mit sehr hohen Absätzen im Gymnasium Schramberg gewesen, wodurch sie aufgefallen sei.

Sie habe jedenfalls 1999 ein sehr gutes Abitur in Schramberg gemacht. An der Intelligenz habe es nicht gemangelt – was man auch an ihrem weiteren, angeblichen Bildungsweg sehen kann. Laut der Unternehmens-Homepage von "One-Coin" habe sie Jura-Studium in Konstanz aufgenommen, das sie mit einem Master-Abschluss abgeschlossen habe. Anschließend habe sie in Konstanz auch noch promoviert und einen Doktortitel in Rechtswissenschaften erhalten. Zudem habe sie einen Abschluss in Rechtswissenschaften an der University of Oxford und einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Fernuniversität Hagen.