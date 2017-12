Schramberg Ruhiges Händchen trotz psychischer Belastung

Schramberg. Bevor Abteilungskommandant Patrick Wöhrle bei der Hauptversammlung im Gerätehaus seinen positiven Jahresbericht vorlegte, wurde den zwei verstorbenen langjährigen Kameraden Gerhard Bürkle und Ehrenkommandant Siegfried Schaub gedacht. Wöhrle bezeichnete sie als Urgesteine der Feuerwehr Schramberg.

Mit insgesamt 120 Einsätzen musste die Wehr neunmal weniger ausrücken als im Jahr davor. Die Einsatzstunden haben sich jedoch um knapp 200 auf über 2000 Stunden erhöht.

Entgegen jeder Statistik sei in 2017 die Zahl der "Unfallrettung in Verbindung mit Kraftfahrzeugen" im Vergleich zu den Vorjahren auf elf gestiegen. Nicht immer hätten sich die Fahrer selbst oder durch beherztes Eingreifen der Ersthelfer befreien können. So bei den Verkehrsunfällen zwischen Schramberg und Hinterlehengericht und zwischen Sulgen und Heiligenbronn. Äußerst schwierig, aber dennoch erfolgreich, sei die Rettung einer Person erfolgt, die unter einem umgekippten landwirtschaftlichen Gerät am Hang des Schlosshofes begraben worden sei.