Schramberg Ruhig stehen zu bleiben ist unmöglich

Deep Purpel gibt’s für den Nachhauseweg

A lle vier singen auch. Zu hören gab es nicht nur Songs der 1960er-, 1970er- und 1980er-Jahre, sondern auch selbst geschriebene Titel. Vor allem aber nur Stücke, auf welche die Jungs selbst mächtig abfahren. Anderes Liedgut kommt den eigenwilligen Bandmitgliedern nicht in die Tüte. Diese Hits kopieren sie nicht, sondern interpretieren sie nach eigenem Kunstverständnis – und das kommt bei den Fans an.

Aus dem Genre Bluesrock stammte etwa "Driving Towards the Daylight" von Joe Banamassa, mit dem sie es krachen ließen. Bei Publikumserfolgen von ZZ Top oder von den Rolling Stones ging die Post ab. Bereits im Classic Rock angesiedelt ist "Show Me the Way" von Peter Franton, bei dem Werner Rossler mit Hilfe eines Schlauchs den Sound kreativ aufpeppte. Gassenhauer wie "Whole Night Now" mussten unbedingt gespielt sein und schlugen ein. Sympathisch: Unter den Gästen waren auch Mitglieder der "Old News", und es war offensichtlich, dass sie das Konzert ihrer Kollegen total genossen. Im Publikum kochte die Stimmung auf. Die Gäste klatschten, tanzten, tobten erst recht zu "Born to be Wild", das 1968 von Steppenwolf geboren wurde. Kultsongs von Jimi Hendrix gehörten zu den Sahnehäubchen des Abends.

Als Zugabe pflanzte das Quartett mit "Smoke on the Water" von Deep Purple noch einen Ohrwurm für den Nachhauseweg ein. Das Resümee der zweitletzten Veranstaltung der Kulturbesen-Saison fiel somit perfekt aus.