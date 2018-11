Schramberg Ruf nach mehr Tempo-Reduzierungen

Stadtrat Ralf Rückert (Freie Liste) sprach sich für noch mehr Geschwindigkeits-Tafeln mit Smiley-Gesichtern aus. In der Oberndorfer Straße beispielsweise hätte sich die Lage dadurch verbessert. Volker Liebermann (ÖDP) begrüßte weitere 30er-Zonen, regte aber an, auch öfter Kontrollen durchzuführen. Die David-Deiber-Straße in Sulgen mit Tempo 30 zu belegen, hielt Stadtrat Mirko Witkowski (SPD/Buntspecht) für wenig sinnvoll, sein Fraktionskollege Martin Himmelheber war da anderer Meinung.

Kurzum: Stadtrat Dominik Dieterle (CDU) löste das Hin- und-Her auf und schlug vor, das Thema mit in die Fraktionen zu nehmen, um dann in der Gemeinderatssitzung am kommenden Donnerstag, 22. November, zu entscheiden.