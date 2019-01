Schramberg Rückgang an Ausstellungstieren bereitet Kopfzerbrechen

Die Entscheidung, so Schrambergs Vorsitzender Alexander Zinell, die eigene Lokalschau mit der Kreisschau zu verbinden, sei den zurückgehenden Beschickungszahlen geschuldet. Dennoch sei den Besuchern eine attraktive Leistungsschau auf hohem Niveau und mit guter Qualität geboten worden. Besonders habe ihn beeindruckt, wie viele Züchter sich beim Auf- und Abbau beteiligt hätten.

Das Hobby mit den Tieren könne nur am Leben erhalten werden, wenn alle an einem Strang zögen, so wie es im Kreisverband seit 2014 betrieben werde. Hervorheben wolle er das Jubiläum der Jugendgruppe beim Geflügelzuchtverein Schramberg, die es seit 50 Jahren gebe, sagte Zinell.

Die Ergebnisse: Kreismeister beim Groß- und Wassergeflügel wurde Thomas Broghammer (Aichhalden) mit Warzenenten wildfarbig und 477 Punkten (gewertet wurden fünf Tiere). In der Kategorie Hühner siegte Josef Bühler (Dürbheim) mit Friesenhühner gelb-weiß gefleckt (475). Bei den Zwerghühnern sicherte sich Fridolin Krug (Möhringen) mit Zwerg-Australorps schwarz (474) den Kreismeistertitel.

Bei den Tauben wurden an Rochus Fleig (Dauchingen/Startaube schwarz/480) und Karl Bohland (Wehingen/Deutsche Modeneser Schietti/478) zwei Titel vergeben. Mit der Bundesmedaille für sechs ausgestellte Tauben der Rasse Süddeutsche Blasse gelb (574 Punkte) wurde Siegfried Zinell (Schramberg) ausgezeichnet. Er erhielt außerdem das Band des Bunds Deutscher Rassegeflügelzüchter und wurde obendrein zum Champion der Lokalschau gekürt. Zum Schwarzwaldchampion wurde Georg Buchholz (Lauterbach/Lockentaube) ernannt.

Vereinskreismeister wurde der GZV Schramberg, der mit den 20 besten Tieren auf eine Gesamtpunktzahl von 1932 kam. Jugendkreismeister wurden die Geschwister Katherina und Magdalena Zinell (Aichhalden) beim Geflügel (Federfüßige Zwerghühner/gold-porzellanfarbig/382) und Linda King (Sulgen) bei den Tauben (Starblasse schwarz/382).

Jugendmeister kommen aus Aichhalden

In der Kategorie Kaninchen gab es je einen Jugendkreismeistertitel für Luca Broghammer (Rote Neuseeländer/384,5), Tim Broghammer (beide Aichhalden/Farbenzwerge fehlfarbig/385,5), Leon und Joshua Link (Tuningen/Blaugraue-Rexe/381) und Aaron Bertsche (Mühlheim/Russen schwarz/weiß/378 und Farbenzwerge marderfarbig braun/379,5). Die Preisrichter vergaben elf Landesverbandsehrenpreise sowie 24 Mal die Note "Vorzüglich".

Bei der integrierten Lokalschau gab es folgende Ergebnisse: Vereinsmeister Hühner: Hedwig Nagel (Araucana/377 Punkte); Zwerghühner: Bruno Wilhelm (Fluorn-Winzeln/Antwerpener Bartzwerge/377); Tauben: Siegfried Zinell (Süddeutsche Blasse/575); Jugendvereinsmeister Geflügel: Katherina und Magdalena Zinell (Federfüßige Zwerghühner gold-porzellanfarbig/383). In der Gesamtleistung siegten Manfred und Adrian Wangler (Hardt) mit 2807 Punkten vor Markus Schneider (Dunningen/2796) und Bruno Wilhelm (1878).