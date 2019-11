Schramberg/Rottweil Messer-Attacke: Kämmerer schwebte in Lebensgefahr

Der 26-jährige Angeklagte, dem die Staatsanwaltschaft versuchten Mord vorwirft, folgte der Verhandlung auch an diesem Tag blass und schweigend. Mehrfach benötigte er eine Pause, verlangte von seinen Begleitern des Justizvollzugskrankenhauses Hohenasperg nach mehr Mineralwasser. Am Morgen war er hinter verschlossenen Türen weiter befragt worden. Dies falle dem 26-Jährigen schwer, so sein Anwalt, er könne nicht lange am Stück reden. Er ist womöglich wegen einer psychischen Erkrankung vermindert schuldfähig.

Zeugin: Blut tropfte hinunter auf den Boden