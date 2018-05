Schramberg. Die Bürgervereinigung Rosswald lädt am kommenden Sonntag, 6. Mai, zur Maiwanderung ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der Rosswaldanlage. Wanderziel ist das Jubiläumsfest beim Lehengerichter Rathaus in Schiltach. Die Wanderstrecke ist kinderwagentauglich und führt über Aichhalden und Zollhaus nach Schiltach. Gäste sind willkommen. Die Rückfahrt ist stündlich mit dem Bus möglich. Tagesabschluss ist um 18 Uhr beim Stammtisch im "Napoleon".