Sturmtief, Nebel, blühende Rose: Edeltraud Maier staunt nicht schlecht, als sie in ihrem Garten in Schramberg-Sulgen eine Rosenblüte entdeckt. Inmitten der winterlich tristen Gärten leuchtet diese in einem satten Hellrot. "Trotz der Wetterkapriolen: Die Knospe hat den ganzen Winter und den Frost überstanden", freut sich die Seniorin. Eine Seltenheit im Januar. "Das ist das erste Mal, deswegen bin ich so aus dem Häuschen", sagt sie lächelnd. Foto: Fleig