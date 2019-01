Schramberg Roman Seckinger ist neuer Vereinschef

Schramberg-Sulgen. Die Vorsitzende Christine Seckinger verabschiedete sich nach sechs Jahren Aktivität von ihrer Spitzenposition und nach 20 Jahren von ihrer Funktionstätigkeit im Ausschuss. Auch die Dirigentin Tanja Pfau legte am Jahresende den Taktstock nieder, um sich mehr der Familie widmen zu können (wir berichteten).

Die Liste der Tätigkeitsberichte führte Kassiererin Julia Seckinger an, die über einen soliden Kassenstand berichtete. Über eine Fülle von Veranstaltungen berichteten die Protokollantinnen Frauke Fehrenbacher und Franziska Moosmann. Sie ließen das zurückliegende Vereinsjahr mit Fasnet, Frühlingsfest, Doppelkonzert in Hornberg, Konzertreise an den Bodensee, Konzert am Teich, Weinfest, Herbstkonzert und Auftritte in der Advents- und Weihnachtszeit Revue passieren. Höhepunkt war das Herbstkonzert mit der Verabschiedung der Dirigentin. Der Bericht der Jugendleiterinnen Sabine Fehrenbacher und Verena Flaig ließ erkennen, wie vielfältig das vergangene Jahr abgelaufen war.

Umfangreich war der Bericht der scheidenden Dirigentin Tanja Pfau, der besonders auf die musikalischen Aspekte abhob. Sie erwähnte unter anderem den Zuwachs der Jugendkapelle, den Erfolg von Sebastian Flaig beim D3- Lehrgang sowie die Probenwochenenden und dankte den Jugendleiterinnen für ihre gute Begleitung. Mit dem Dank an alle Mitglieder verband sie die Aussage, dass sie zwar als Dirigentin zurücktrete, jedoch als Kameradin dem Verein verbunden bleibe.