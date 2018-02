Schramberg Roland Schneider zieht sich zurück

Schramberg-Tennenbronn. Wer jetzt das Impressum der Internetseite des Tennenbronner Unternehmens aufruft, findet in der Geschäftsführung seinen Sohn Christian Schneider und Frank Groß genannt. Auch aus der 1979 in das Handelsregister eingetragenen Schneider Verwaltungs-GmbH (Haupttätigkeit soll im Bereich Managementtätigkeiten von Holdinggesellschaften liegen), ebenfalls mit Sitz in Schramberg-Tennenbronn, hat sich Roland Schneider laut "nichtamtlicher Handelsregisterbekanntmachungen des Amtsgerichts Stuttgarts" aus der Geschäftsführung zurückgezogen. Frank Groß ist dort als Geschäftsführer bestellt.

Ein Interview mit unserer Zeitung zu seinem Ausscheiden wollte Roland Schneider nicht geben. So wichtig, ließ er ausrichten, sei er nicht, und viele vergleichbare Personen in vergleichbaren Stellungen machten dies auch nicht.

Aus der Schneider Schreibgeräte GmbH ist aber zu hören, dass Roland Schneider ihr weiterhin mit seiner Erfahrung und seinem Rat zur Verfügung stehe.