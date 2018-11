Schramberg Ringer freuen sich über Auszeichnung

Schramberg-Tennenbronn. Vor großer Kulisse unmittelbar vor dem Regionalliga-Ringkampf am Freitagabend fand in der Sporthalle Tennenbronn die Verleihung des "Grünen Bandes" statt. Mit dieser Auszeichnung fördern der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Commerzbank AG vorbildliche Talentförderung im Verein (siehe Infokasten). Claudia Hepkeskin-Moosmann, Filialleiterin der Commerzbank in Schramberg, überbrachte der Nachwuchsabteilung des KSV Tennenbronn die Trophäe, verbunden mit einem Scheck über 5000 Euro.

Hepkeskin-Moosmann, die zuvor die vereinseigene Ringerhalle und die Möglichkeiten für eine optimale Ausbildung besichtigt hatte, zeigte sich beeindruckt. Erstmalig im Einzugsgebiet der Schramberger Filiale habe ein Verein diese hohe Auszeichnung gewonnen. Vorangegangen ist ein Bewerbungsverfahren mit Kriterien aus dem Nachwuchsleistungssport-Konzept des DOSB.

Aus den vielen Bewerbungen aus ganz Deutschland prämiert eine Jury jedes Jahr 50 Vereine. Es war die vierte Bewerbung des KSV Tennenbronn, die nun zum Erfolg geführt hat.