Schramberg (zeg). Die promovierte Gesundheitswissenschaftlerin Jennifer Ganter ist die neue Mieterin der ehemaligen "Renz"-Räume in der Schramberger Hauptstraße. Seit zwölf Jahren ist die gebürtige Hardterin selbstständig und bietet Personal Trainings, Ernährungsberatung und Gesundheits-Coaching an. Sie hat bereits Niederlassungen in Rottweil sowie in Villingen-Schwenningen und beschäftigt mehrere Trainer. Da viele ihrer Kunden aus der Schramberger Ecke kommen, habe sie sich für die Talstadt entschieden. In Schramberg möchte sie zusätzlich Elektro-Myo-Stimulation (EMS) anbieten – dabei handelt es sich einen Muskelaufbau mit Elektrostimulation. Außerdem bietet sie spezielle Ernährungsberatung für Kinder an. "Dabei arbeiten wir im therapeutischen Bereich mit der Uniklinik Tübingen zusammen", so Ganter. Ihr Studio sollte eigentlich zum 1. Oktober öffnen, da aber noch Abstimmungen mit Handwerkern nötig seien, könnte es auch Mitte Oktober werden, erläutert Jennifer Ganter auf Anfrage.