Schramberg Reisen mit "Tiefe und Weite"

Schramberg. Niklaus Kuster ist 1962 geboren und in Eschenbach/St. Gallen mit vier Geschwistern aufgewachsen. Dem Abitur in Appenzell, Heimat seiner Mutter, folgten Geschichtsstudien in Fribourg und 1984 der Eintritt ins Postulat der Schweizer Kapuzinerprovinz. Vielfältige Lehr- und Wanderjahre führten ihn vom Kloster Schwyz über die Gemeinschaften von Solothurn (Noviziat), Luzern und Fribourg (Theologiestudium, Lizenziat) in Zürichs Gassenarbeit mit Ernst Sieber und ins Meditationskloster Arth, heißt es in einer Mitteilung.

1992 sandte ihn die Gemeinschaft nach Assisi und Rom, wo vier Studienjahre an der Universität Antonianum in Spiritualität und franziskanischer Geschichte folgten. 1996 mit dem Doktorat wieder in die Schweiz zurückgekehrt, wirkt Kuster seither als wandernder Bildungsarbeiter, zunächst von Altdorf, dann von Schwyz aus.

Seit 2004 ist das Citykloster Olten sein "Basislager". Er arbeitet mit einem Team für die franziskanischen Kreise der ganzen Schweiz, begleitet laut Ankündigung Reisen "mit Tiefe und Weite", gestaltet Kurse, schreibt Bücher, bleibt auch wissenschaftlich tätig und nimmt Lehraufträge an den Universitäten Luzern und Fribourg, den theologischen Ordenshochschulen von Münster (PTH) und Madrid (ESEF), der École Franciscaine de Paris (EFP) und im Trimestre Franciscain de Francophonie in St-Maurice wahr.