Schramberg Reinhold Gall wird die Festrede halten

Los geht’s am Freitag, 21. Juni, mit einem Festakt in der Aula des Gymnasiums, bei dem der ehemalige Innenminister des Landes Baden- Württemberg, Reinhold Gall, die Festrede halten wird. Den Kontakt zu diesem Politiker, so Stadtbrandmeister Werner Storz in der Sitzung, habe Herbert O. Zinell hergestellt. Zahlreiche Feuerwehrkameraden in Zivil sorgten am Donnerstag für einen vollen Ratssaal. Das Festzelt soll auf dem Berneckplatz aufgebaut werden. Dies tangiere den geplanten Aufbau von Schulcontainern für die Berneckschule nicht, erläuterte Oberbürgermeister Thomas Herzog auf Nachfrage von Stadtrat Mirko Witkowski (SPD/Buntspecht).

Am Samstag, 22. Juni, geht’s mit den Leistungsschauen in der Geißhalde weiter. Und am Sonntag soll es nicht, wie bei solchen Jubiläen üblich, einen Festumzug geben, sondern eine "Zeitreise" in der Innenstadt. Dort werden historische und aktuelle Fahrzeuge präsentiert, so Storz. Er schätzt die Kosten für das Jubiläum auf rund 60 000 Euro, davon sind rund 30 000 Euro nicht gedeckt. Darin enthalten ist auch die überarbeitete Fahne, auf der nun auch Tennenbronn abgebildet werden soll (5000 Euro).

Das Gremium sprach sich einstimmig dafür aus, dass die Stadt den offenen Betrag übernimmt.