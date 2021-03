1 Frisch nach der Wahl im Bärensaal: Der ehemalige Alpirsbacher Bürgermeister Reiner Ullrich wird neuer Ortsvorsteher in Waldmössingen.Foto: Riesterer Foto: Schwarzwälder Bote

Schramberg-Waldmössingen. Der Schramberger Stadtteil Waldmössingen hat wieder einen Ortsvorsteher: Der Schramberger Gemeinderat wählte am Donnerstag in nichtöffentlicher Sitzung den früheren Bürgermeister von Alpirsbach Reiner Ullrich in dieses Amt. Vorab hatte der Ortschaftsrat Waldmössingen die Personalie befürwortet. Ullrich, der in Freudenstadt wohnt, war bis 2016 Bürgermeister in Alpirsbach, dann dem früheren Schramberger Controller im Finanzwesen, Michael E. Pfaff unterlegen. Ullrich absolvierte von 1989 bis 1993 die Ausbildung im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst. Anschließend wurde er bei der Stadt Leimen in ein Beamtenverhältnis berufen. Unter anderem arbeitete der heute 56-Jährige als Industriekaufmann bei den Heidelberger Stadtwerken und in der Verwaltungsleitung des Max-Planck-Instituts für Astronomie. Von 2001 bis 2008 war er Hauptamtsleiter in Rheinau. Dann wurde er zum Bürgermeister in Alpirsbach gewählt.