Schramberg Rechnung geht nicht auf

Semih Bosyan (AV Sulgen): "Ich hatte mir mindestens sechs Einzelsiege ausgerechnet. Es hat auch alles gut angefangen. Allerdings haben wir in der Folgezeit einerseits nicht immer das Optimale herausgeholt und andererseits in den Niederlagen zu viel abgegeben. Es gibt mehrere Kämpfe, in denen wir die Punkte suchen und finden können, wo wir den Sieg vergaben. Bei der Kritik nehme ich mich an die erste Stelle. Gegen Marius Allgaier bin ich einfach nicht in den Kampf so reingekommen wie ich wollte. Aber ich bin schon 41 Jahre und stelle mich gerne in den Dienst der Mannschaft, obwohl jüngere Leute da wären. Die Situation ist für uns jetzt natürlich katastrophal, heute Nacht werde ich bestimmt schlecht schlafen".

Mario Allgaier (KSV Hofstetten): "Wir wussten, dass heute Abend jeder einzelne Punkt zählt. Im Endeffekt haben wir in den entscheidenden Kämpfen die Zähler geholt und nicht zu viele abgegeben. Wenn man bedenkt, dass die Passivität gegen uns schneller kam als für Sulgen, können wir froh sein, gewonnen zu haben. Meiner Meinung nach hat der Kampfrichter in der Schlussphase der Begegnung zu sehr ins Kampfgeschehen eingegriffen. Dem gegenüber haben wir eine starke Mannschaftsleistung abgeliefert und einen so genannten Big Point im Abstiegskampf geholt".

Hinterher sprach AVS-Coach Semih Bosyan klare Worte und zog sich selbst in die Kritik mit ein. Das war – mal abgesehen vom 20:16-Sieg der AVS-Reserve gegen den KSV Winzeln II – ein schwarzes Wochenende für den Regionalligisten AV Sulgen.