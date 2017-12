Schramberg (sw). Auch an Weihnachten blieb die Feuerwehr nicht von Einsätzen verschont. So hatte es am ersten Feiertag kurz nach Mittag im Schramberger Burgweg einen Alarm gegeben, nachdem Rauch aus einem Gebäude drang. Nach Angaben der Feuerwehr lag die Ursache der Rauchentwicklung in der Sauna des Wohnhauses. Das Wohnhaus selbst war glücklicherweise nicht betroffen. So war der Einsatz nach rund einer Stunde auch wieder beendet.