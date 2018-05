Schramberg Quarz-Werk bietet Gestaltungschancen

Schramberg. Zum "Internationalen Museumstag" eröffnete Oberbürgermeister Thomas Herzog eine Sonderausstellung mit Arbeiten des Industriedesigners Udo Schultheiss.

Als Chef-Designer der Uhrenfabriken Gebrüder Junghans in den Jahren von 1967 bis 1981 war Udo Schultheiss mit seinem Team für die Gestaltung verschiedener Uhrengruppen verantwortlich. In Zusammenarbeit mit ihm sei in der Dauerausstellung über die Uhrenindustrie eine Art Studio entstanden, das Einblick biete in das Schaffen eines Industriedesigners von den 60ern bis in die frühen 2000er Jahre, lud Thomas Herzog zum Blick hinter die Kulissen ein.

Von den ersten Skizzen über fertige Produkte bis zu Werbeanzeigen werde "das Formverständnis und der Zeitgeist dieser Jahrzehnte wieder lebendig". Gutes Design sei innovativ, brauchbar, verständlich, ästhetisch, ehrlich, langlebig und umweltfreundlich zählte er wichtige Komponenten auf, das von Designern in den drei FFF definiert wurde: "Form Follows Function" (Gestaltung folgt der Funktion).