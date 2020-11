Schramberg Quarantäne bei der Oberreute und St. Josef

"Auf Anordnung des Gesundheitsamtes müssen Kinder und pädagogisches Fachpersonal der betroffenen Gruppe ab dem 19. November bis einschließlich 30. November in häusliche Quarantäne. Am Montag kam es zuletzt zum Kontakt zwischen einem mittlerweile positiv getesteten Kind und der Gruppe", so die Mitteilung des Pfarramts. "Da die Kirchengemeinde maximale Sicherheit bei der betrieblichen Trennung der Gruppen grundgelegt hat, und weder Kinder noch Personal innerhalb der Einrichtung getauscht oder in unmittelbaren Kontakt miteinander kommen, ist von der vorübergehenden Schließung lediglich die eine Gruppe betroffen. In den anderen Gruppen können Betreuung und Bildung wie gewohnt fortgesetzt werden."

Derzeit in Quarantäne sind laut Stadtverwaltung in Schramberg zudem zwei Gruppen des Kindergartens Oberreute. Über kirchliche Einrichtungen liegen der Stadt keine Erkenntnisse vor.