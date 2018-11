Schramberg Publikum bis zur letzten Minute gebannt

Schramberg. Für alle war es ein intensiver Abend, knisternd vor zwischenmenschlicher Spannung zweier Menschen, die sich in dieser Hassliebe bis aufs Blut bekämpften und doch nie von einander lassen konnten. Mit dem Schauspiel von Edward Albee "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?", deutsche Fassung von Alissa und Martin Walser, eröffneten die Kempf Theatergastspiele ihre derzeitige Theatertournee just in Schramberg, in Anwesenheit des Regieteams Claudia Prietzel und Peter Henning.

Mit Leslie Malton als Martha und Felix von Manteufel als George, sowie Judith Hoersch als Honey und Urs Stämpfli als Nick stand hier ein Team auf der Bühne, das sein Publikum bis zur letzten Minute in seinen Bann zog. Hier wurden alle Register menschlicher Gemeinheiten gezogen, hier wurde geschmeichelt und beleidigt, umworben und erniedrigt, begehrt und verabscheut.

Gastgeber George und Martha, seit 20 Jahren verheiratet, haben längst die Phase des Honeymoons verlassen und durchleben eine Ehehölle mit täglichem Machtkampf. George ist schon resigniert und abgestumpft, Martha eher hysterisch. Da wollen es beide noch einmal wissen, wie es ist, wenn ein junges blauäugiges Paar zu Gast Zeuge dieses erbarmungslosen Beziehungskriegs wird.