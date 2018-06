Schramberg - In der Szene 64 in der Geißhalde treffen sich Fußballbegeisterte ab kommenden Sonntag, 17. Juni, 17 Uhr, zum Public Viewing. Zunächst werden die Spiele Deutschland gegen Mexiko, Deutschland gegen Schweden am Samstag, 23. Juni, und Südkorea gegen Deutschland am Mittwoch, 27. Juni, übertragen. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Spielbeginn. Im Eintritt von drei Euro ist ein Getränk inklusive. Aufgrund des Jugendschutzgesetzes kann der Einlass für die 20-Uhr-Spiele erst ab 16 Jahren beziehungsweise im Beisein eines Erziehungsberechtigten erfolgen. Die Bewirtung übernimmt der Verein Szene 64.