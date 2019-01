Schramberg Prekäre "Wirtschaftslage" kommt zur Sprache

So steht dieses Jahr beispielsweise der Besuch des Narrentreffens in Offenburg am Wochenende vom 16. und 17. Februar an. Die Anmeldung dazu erfolgt am Mittwoch, 30. Januar, im Rahmen des Brezelbändel- und Bonverkaufs im "Bruckbeck", ebenso wie die Anmeldung für den traditionellen Besuch im Kloster Heiligenbronn.

Bernd Fader rief das anwesende Narrenvolk dazu auf, sich fleißig in die Listen für Saalsprünge einzutragen, da hier noch reichlich Bedarf bestehe. Die erste Gelegenheit dazu gibt es übrigens bereits am Samstag, 19. Januar, beim Ball der Finsterbachhexen. Des Weiteren wies Fader darauf hin, dass dieses Jahr ein Bus der Narrenzunft inklusive Stadtmusik zum Rolletag fahren wird. Nach der etwas dürftigen Teilnahme im vergangenen Jahr habe man sich zu diesem Schritt entschlossen und hoffe nun auf rege Teilnahme.

Auch die prekäre "Wirtschaftslage" in Schramberg kam des Öfteren zur Sprache, vor allem mit Blick auf die "Braustube" (wir berichteten). So findet beispielsweise der Hanselschlag diese Jahr erstmals nicht in der "Braustube", sondern in der Café Bar Majolika statt.