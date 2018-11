Schramberg Preisträger sind im Schloss zu hören

So werden jährlich vom Lehrerkollegium der Musikschule zwei Ensembles benannt, die in den Genuss dieser Förderung kommen. "Die Ensemblearbeit", so Schulleiter Meinrad Löffler, "ist ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung an unserer Schule, in der Gehör und Zusammenspiel in kleinen Gruppen gefördert werden."

Für das Jahr 2018 wurde das Gesangstrio Emelva unter der Leitung von Claudia Habermann und das Blechbläserquintett Funny Five unter der Leitung von Walter Böcherer ausgelobt. Die beiden Ensembles haben sich bei diversen Auftritten in und um Schramberg und auch bei Wettbewerben bereits einen guten Ruf erworben.

Die Veranstaltung ist öffentlich, interessierte Zuhörer sind willkommen.