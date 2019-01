Schramberg Praktischer Unterricht wird erlebbar

Ob der Hauptschulabschluss, die Mittlere Reife oder eine Hochschulreife von Jugendlichen angestrebt wird, eine Ausbildungsstelle in der Region gesucht wird, das Bildungsangebot für viele Jugendliche und junge Erwachsene ist für die Raumschaft hier vorhanden. Darüber hinaus wird die Technikerausbildung vorgestellt und über die Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker informiert.

Unter dem Motto "Offene Schule" stellen sich Schüler und Lehrer den Fragen der Besucher. Die Werkstätten im Bereich Metall zeigen Anwendungen in der Automatisierungs- und Elektrotechnik, in der Schweißtechnik und beim Drehen, Fräsen und Bohren. Praktischer Unterricht wird beispielsweise in den Bereichen Farbe (Maler), Holz (Schreinerei), Körperpflege (Friseure) erlebbar, heißt es in einer Ankündigung.

Die hauswirtschaftlichen und pflegerischen Abteilungen und die kaufmännische Abteilung, zeigen Unterrichtsinhalte und stellen Unterrichtsschwerpunkte im Bereich der Gesundheit und Pflege und die Übungsfirmen in der Mensa und den Fachräumen vor.