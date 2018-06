Schramberg Prägende Kindheitserinnerungen

Hab und Gut ist auf Wägen gepackt

Die dort lebenden Flüchtlinge und Heimatvertriebenen – und vor allem ihre vielen Geschichten, die bei den Zusammenkünften erzählt wurden – prägten die Kinderwelt von Uwe Rettkowski. Dabei spürte er bereits als Kind, wie traumatisch die Erlebnisse für die Erwachsenen waren. Auf einem seiner Bilder zieht ein Flüchtlingstreck über das zu dieser Zeit zugefrorene Haff an der Ostseeküste. Das kleine Dorf, das die Menschen verlassen, ist im Hintergrund noch zu sehen. Ihr Hab und Gut haben sie auf Wägen gepackt, die von Pferden und Menschen gezogen werden. Ein Auto – ein "Volkswagen" – ist bereits im Eis eingebrochen. An der Spitze des Zuges geht eine Mutter, die ihr jüngstes Kind auf dem Arm trägt. Weitere Gruppen sind ganz klein im Hintergrund bis zum Dorfrand zu sehen – ein Symbol für das massenhafte Schicksal.

Am Ende dieser Katastrophe waren zwischen zwölf und 14 Millionen Deutsche von Flucht und Vertreibung betroffen.

Die Zahl der Toten konnte bis heute nur annäherungsweise festgestellt werden. Schätzungen bewegen sich zwischen mehreren Hunderttausend bis zu zwei Millionen Todesopfern. Unter diesen Menschen war auch eine ihm nur dem Namen nach bekannte "Tante Anna", die sich an Bord des Flüchtlingsschiffs Wilhelm Gustloff befand, das am 30. Januar 1945 von einem sowjetischen U-Boot in der Ostsee versenkt wurde. Bei der Katastrophe verloren mehrere Tausend Menschen ihr Leben.

Auf einem seiner Bilder hat sich Uwe Rettkowski in die drangvolle Enge auf diesem Flüchtlingsschiff hineinversetzt. Seine "Tante Anna" blickt dem Betrachter entgegen. Das Bild wird durch einen Riss in zwei Hälften geteilt. Links sind die Flüchtlinge und rechts der Untergang des Schiffs. Boote werden zu Wasser gelassen. Menschen schwimmen in der eiskalten Ostsee. Ins Meer hat der Grafiker und Illustrator den überlieferten Funkspruch geschrieben: "Wilhelm Gustloff sinkt quer ab. 30.01.1945 23.08 h – 550 07‘ Nord, 170 42‘ Ost. Erbitten Hilfe."

Glogau wird zur "Festung" erklärt

Auch dem Schicksal der Heimatstadt seiner Mutter, Glogau in Schlesien, hat Uwe Rettkowski eine Zeichnung gewidmet. Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Glogau zur "Festung" erklärt und bei den Kämpfen mit der Roten Armee nahezu vollständig zerstört.

Die Zeichnung zeigt unten die in Flammen aufgehende Sankt-Nikolaus-Kirche – das Wahrzeichen der Stadt – und oben ein Porträt ihres großen Sohnes Andreas Gryphius (1616 bis 1664). Sein Gedicht "Tränen des Vaterlandes" – mitten im Dreißigjährigen Krieg entstanden – hat Uwe Rettkowski ebenfalls in das Bild aufgenommen.

Es ist eine zeitlose Klage über das Elend des Krieges, einer Geißel der Menschheit, von der sie bis heute nicht befreit werden konnte.

Was damals für Europa und Deutschland galt, gilt heute für Afghanistan, Syrien und viele andere Kriegs- und Krisengebiete in unserer Welt, aus denen Flüchtlinge zu uns kommen: "Wir sind doch nunmehr gantz / ja mehr denn gantz verheeret! […] Was grimmer denn die Pest / und Glutt und Hungersnoth / Daß auch der Seelenschatz / so vielen abgezwungen."

Teil eins der Ausstellungstrilogie zum 70. Geburtstag von Uwe Rettkowski ist noch bis Sonntag, 8. Juli, in der Alten Sankt Laurentiuskirche in Schramberg-Sulgen zu sehen (sonntags 14 bis 17 Uhr). Morgen, Sonntag, 24. Juni, besteht Gelegenheit, ab 15 Uhr mit dem Grafiker und Illustrator in der Ausstellung ins Gespräch zu kommen. Am Sonntag, 8. Juli, wird um 15 Uhr zur Finissage eingeladen. Teil zwei mit dem Titel "Ansichten" wird am Freitag, 13. Juli, ab 19.30 Uhr auf dem Rathausplatz in Schramberg eröffnet.