Schramberg Popmusik und ein schrulliger Bademeister

Der im Schwarzwald geborene und in Köln lebende Schaluppke ist Bademeister und steht in einem Kombibad am Beckenrand. Sein Arbeitsplatz befindet sich in einem sozialen Brennpunktviertel Kölns. Wer glaubt, dass es aus dem Alltag eines Bademeisters nicht viel zu erzählen gibt, der irrt sich.