Schramberg Polizei: Jetzt drohen Knöllchen

Schramberg-Tennenbronn. Trotzdem werden immer wieder Verkehrsteilnehmer dabei beobachtet, wie sie die eigentlich noch gesperrte Straße nutzen, weiß Joachim Hilser, der stellvertretende Leiter des Straßenbauamts Rottweil. Schon im Feierabendverkehr gehe es los. "Nur Anlieger und Rettungsfahrzeuge dürfen derzeit durchfahren", mahnt er.

Leitplanken und Markierungen fehlen

Ein Test vor Ort zeigt: Innerhalb von knapp fünf Minuten fahren drei Autos an der Absperrung vorbei. Ob das alles Anwohner sind, erscheint fraglich. Das sei momentan gefährlich: "Schutzplanken, Markierungen und Leitpfosten fehlen noch", warnt Hilser. Insbesondere nachts sei das ein hohes Risiko an der steil in Richtung Bernecktal abfallenden Strecke.