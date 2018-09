Schramberg Politisches Grußwort zum Firmenjubiläum

Schramberg-Sulgen. Am Freitag, dem ersten Tag der Feier zum 60. Firmenjubiläum, stand Volker Kauder mit einem Grußwort auf dem Programm des Festakts. Was er aber dann der versammelten Schramberger Unternehmerschaft vortrug, ging über ein Grußwort weit hinaus.

Kauder nutzte die Gelegenheit, seine Überlegungen zu wirtschaftspolitischen Herausforderungen darzulegen. Ausführlich ging er auf den die wirtschaftliche Entwicklung der Firmen bremsenden Fachkräftemangel ein. Er verwies auf das gestartete Fachkräfteprogramm. Auch unkonventionelle Wege wären nötig, erzählte er von einem Modellversuch: An weltweiten deutschen Auslandsschulen, zum Beispiel in Kairo, wo die Schüler auch Deutsch lernten, könnten die Reisewilligen unter ihnen zum Beispiel zu in Schramberg gesuchten Mechatronikern ausgebildet werden. "Die meisten Fachkräfte müssen aber hier in der Region gewonnen werden", erklärte Kauder. Deshalb müsse die Infrastruktur im ländlichen Raum zügig weiterentwickelt werden, um ihn attraktiv zu machen und zu halten. "Es ist ein Drama, dass wir mit dem schnellen Internet noch so weit hinterherhängen."

Kauder redete weiter Klartext: "Mit Blick auf den Staatskapitalismus in China und der Dynamik in den USA stehen wir vor gigantischen Herausforderungen für die industrielle Entwicklung." Zum Beispiel in der Mobilität: Die Deutschen wollten das Auto intelligent machen, die Chinesen bauten an der intelligenten Infrastruktur und die USA wollten die Menschen ganz aus dem Auto herausnehmen. Drei völlig unterschiedliche Konzepte, auf die sich mit viel Geld die deutschen Automobilhersteller (und die Schramberger Automotive-Zulieferer) einstellen müssten. Geld, das fehlen würde, steckte man es jetzt in die Dieselnachrüstung.