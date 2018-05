Schramberg Poetischer Tag an der Berufsschule

Die Klassen 2BFW1 und 2BFH1 der zweijährigen Berufsfachschule durften gemeinsam mit ihrer Deutschlehrerin Marie-Kathleen Daz einen poetischen Tag der besonderen Art erleben.

Schüler an die Schönheit unserer Sprache heranzuführen, die emotionale Wirkung von Sprache zu empfinden und sich in andere Schüler hineinzuversetzen – diese Ziele hatte José F. A. Oliver an diesem Vormittag bei den Schülern erreicht. Zunächst sollten alle Schüler einen 100-Wörter-Roman entwickeln. Anschließend lasen drei Schüler ihren Text vor, was sehr berührend gewesen sei, heißt es in einer Mitteilung.

Die Schüler erklärten, was ihnen beim Zuhören besonders aufgefallen sei und was ganz konkret den Text gut gemacht habe.