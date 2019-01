Schramberg Platz 14 ist nicht in Stein gemeißelt

Die Kommunen müssten in der Form in Vorleistung gehen, indem sie ein Ingenieurbüro für eine Entwurfsplanung beauftragten. Der Kreis habe 2014 eine Priorisierungsliste eines Radwegenetzes entlang von Kreisstraßen erstellt, auf der der Geh- und Radweg Sulgen-Mariazell Rang 14 von 40 Einzelmaßnahmen einnehme.

Bisher sei nur der auf Platz eins stehende Geh- und Radweg von Deißlingen nach Lauffen (500 Meter) zur Umsetzung beschlossen. Es wäre denkbar, dass der Geh- und Radweg Sulgen-Mariazell weiter nach oben rücke und man schneller vorankomme, stellte Moser in Aussicht.

Bei der Finanzierung übernehme das Land, sofern der Förderantrag positiv beschieden werde, etwa 50 Prozent der Baukosten. Die anderen 50 Prozent teilten sich Kreis und betroffene Kommunen je zur Hälfte. Die Zuschussphase werde jedoch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.

Wie in Schramberg befürworte auch der Gemeinderat Eschbronn das Projekt und habe dies beim Kreistag schon angemeldet. Mit dieser Maßnahme könne ein wichtiger Lückenschluss im Radwegenetz hergestellt werden.

Sinnvoll wäre es, bei dieser Gelegenheit einen etwa 500 Meter langen Radweg ab der Kreuzung der Kreisstraße 5532 nach Locherhof bis in den Bereich Oberlocherhof mitzumachen. Mit Thomas Herzog sei er schon seit Längerem in Kontakt, so Moser.

Bürgerinitiative geht von zwei Bauabschnitten aus

Das Thema Radfahren werde wichtiger, weil immer mehr Pedelecs und E-Bikes gekauft würden. Auf Anfrage von Maier erklärte der Bürgermeister, dass Grundstücksverhandlungen mit den Anliegern zwar die Kommunen führten, der Kreis aber von Anfang an eingebunden sei.

Seitens der Bürgerinitiative wird hier eine gute Möglichkeit gesehen, unterstützend mitwirken zu können. Sie favorisiert eine linksseitige Trassenführung des Geh- und Radwegs von Sulgen bis Schönbronn – schon deshalb, weil mehrere Grundstücksbesitzer auf dieser Straßenseite Mitglied in der BI sind. Auch von Schönbronn nach Mariazell wäre ein linksseitiger Geh- und Radweg einfacher umzusetzen, da hier keine Gebäude im Weg stehen. Ein Baubeginn des Vorhabens erhofft sich die BI frühestens im Jahre 2022 und geht von zwei Bauabschnitten aus.