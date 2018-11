Schramberg Pflegebedarf verdreifacht

Schramberg-Waldmössingen. Er erhielt Besuch von der Vorsitzenden Sigrid Roming und der Leiterin der Nachbarschaftshilfe, Inge Keller.

Wie Roming schilderte, sei der Verein 1985 gegründet und eine Pflegestation eingerichtet worden, als die Ordensschwestern weggingen. Gestartet mit einer Person bestehe der Besuchsdienst inzwischen aus einem Team mit 17 Frauen und zwei Männern. Dieses arbeite ehrenamtlich und habe es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu besuchen, die ein Gespräch wünschten. Gemeindemitglieder aus Waldmössingen würden zu ihren Geburtstagen ab 80 Jahren aufwärts besucht und mit einem kleinen Präsent beschenkt.

Der Verein unterstütze ebenso die Arbeit der Dorfhelferinnen finanziell, die in Sulgen stationiert seien. Auch junge Familien könne es treffen, dass sie Hilfe benötigten. 1988 sei dann die organisierte Nachbarschaftshilfe hinzugekommen, deren Bedeutung in den vergangenen fünf Jahren deutlich gestiegen sei, übergab Roming an die Leiterin Inge Keller. Sie habe die Leitung im Jahre 2011 mit vier weiteren Helfern übernommen. Aktuell bestehe ihre Mannschaft aus 13 Frauen und zwei Männern.