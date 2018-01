Schramberg Pferdesportgemeinschaft wird 50

Schramberg-Sulge n. Am 10. Januar 1968 gab es einen Aufruf an Pferdeliebhaber und Freunde des Reitsports zu einer Versammlung. Ziel: die Gründung eines Reitvereins für Schramberg und Umgebung. Daraus entstand am 15. Januar 1968 die Pferdesportgemeinschaft Beschenhof, heißt es in einer Mitteilung.

Nachdem die Schramberger Reiter ihr Hobby vorher an verschiedenen Standorten ausgeübt hatten, wurde mit der Vereinsgründung auch der Bau einer Reithalle beschlossen, die im Dezember 1969 offiziell eröffnet wurde.

An diese Reithalle schloss sich ein kleines Stallgebäude an, das über Platz für circa zehn Pferde verfügte. An der Seite des Stalles befand sich ein Sandplatz, auf dem später dann das größere Stallgebäude erbaut wurde. So wurde es möglich, einen Reitschulbetrieb mit zwei Schulpferden anzubieten. Heute verfügt die Anlage laut Mitteilung über 30 Boxen mit Paddock, viel Weideland, einen Reitplatz und einen Roundpen.