Schramberg/Lauterbach. Pfarrerin Heidrun Stocker welchselt von Schramberg nach Mengen im Donautal. Dies teilt das evangelische Pfarramt mit. Heidrun Stocker hat seit 2002 die Pfarrstelle Lauterbach und Schramberg II versehen. In der vergangenen Woche ist sie auf die Pfarrstelle der evangelischen Kirchengemeinde Mengen gewählt worden. Die gebürtige Stuttgarterin wird dort im September ihren Dienst antreten, heißt es in einer Mitteilung. Somit gilt es in Schramberg zwei Pfarrstellen zu besetzen, da auch Michael Jonas im Sommer Schramberg verlässt und nach Rom wechselt (wir berichteten).