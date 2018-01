Schramberg Parkgebühren künftig auch per SMS oder Smartphone-App bezahlen

Aktuell sei es schon so, so Grief, das in Tourismusregioen von denjenigen, die elektronisch zahlten, dies 70 Prozent über SMS abwickelten. Es gebe pro Zone eine seperate Kurzwahlnummer. Der Nutzer müsse nur das Kennzeichen eingeben, nicht auf Groß- und Kleinschreibung oder auf das Trennzeichen achten, dann einen Punkt machen und die gewünschte Parkzeit eintippen und die SMS abschicken. Es werde dann in Echtzeit geprüft, ob ein Handyvertrag oder genug Guthaben bei Prepaid vorliege. Die SMS-Variante erinnere dann automatisch zehn Minuten vor Ablauf der Parkdauerden, so dass der Kunde im Rahmen der Höchstparkdauer bequem verlängern könne.

Für Vielnutzer bietet das Unternehmen eine App mit Parkzonenanzeige, optionaler Möglichkeit der Registrierung und Hinterlegung eines Kontos oder künftig auch der Paypal-Adresse. Die Nutzungsquotienten liegen nach Griefs Worten im zweistelligen Prozentbereich, die App habe gute Bewertungen bei den Kunden. An ausgewählten Standorten würden bis zu 25 Prozent der Parkenden bereits die digitale Bezahlmöglichkeit nutzen.

Jürgen Winter (CDU) sah die Richtung mit "Digitalisierung 4.0" schon als richtig an, kritisierte aber die damit verbundene Erhöhung der Parkgebühren von bis zu 28 Prozent bei Kurzparkern. Er sieht die Gefahr, dass irgendwann die Bargeldautomaten abgebaut würden sobald die Nutzerquote steige. Hier befürchte er, dass Potenzial in der Stadt verloren gehe, da dann für alle die Kosten stiegen. Zudem meinte Winter, müsse es zunächst ein Parkierungskonzept geben, jetzt werde ohne dies eine Entscheidung getroffen, die "das zukünftige Parken entscheidend beeinflusst". Von daher komme ihm das System auch zu früh.

Der Bürger zahle mehr, "aber es ist zusätzliche Option, die er wählen kann, aber nicht muss – der Mehrbetrag wird für Mehrwert bezahlt", meinte Grief.

Auf Frage von Ute Graf (SPD/Buntspecht) meinte Grief, wie viel der Nutzer bezahlen müsse, wisse dieser, weil die Kosten pro Transaktion am Automat ausgewiesen würden. Uli Bauknecht (CDU) forderte ein Gesamtsystem für die Stadt.

Herzog sah keinen Handlungsbedarf hinsichtlich eines Konzepts, da es schon Parkzonen gebe, er glaube auch nicht, dass bewirtschaftete bereiche für Dauerparker zur Verfügung gestellt werden könnten, er denke aber, dass junge Leute das Angebot nicht nur in München und Stuttgart, sondern auch in Schramberg nutzen würden. Eine Erweiterung auf das Parkhaus stellte Herzog mit Umrüstung auf ein neues System in Aussicht, das sowieso erforderlich werde.

Wie die Kontrolle durch die Stadt erfolge, wollte Volker Liebermann (ÖDP) wissen, da ja kein Papierschein mehr an der Windschutzscheibe liege. Hier müsse derzeit noch einmalig jedes Kennzeichen in eine Maske eingetragen werden, dann erfolge die Prüfung, ob ein Ticket vorliege.

Udo Neudeck (Freie Liste) ermunterte die Ratskollegen zuzustimmen: "Wir machen eine innovative Geschichte für junge Leute, bieten einen Service an, der nützt". "Lasst uns diesen Service bieten, wir sind eine moderne Stadt".