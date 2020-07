Schramberg Paradiesplatz: Gegenverkehr schon nächste Woche

Vor allem dann, wenn ein Lastwagen vorsichtig um die Absperrbaken der Baustelle herum manövrieren muss, reicht es nicht so vielen Fahrzeugen, über die Kreuzung zu kommen, damit es auf der Bundesstraße zu keinem Rückstau in Richtung Sulgen kommt. Eine Anpassung der Ampelphase, die vom Herstellerunternehmen durchgeführt werden muss, könnte hier zumindest etwas Abhilfe schaffen und den Rückstau auf der B 462 verringern, hoffen die Verantwortlichen.

Eine Änderung soll es in diesem Zuge auch mit der Bushaltestelle geben, die vom Paradiesplatz selbst auf die Oberndorfer Straße gegenüber des Rosengartens vorgezogen wurde. Dort müssen sich die Autofahrer bislang auf den beiden linken Spuren einordnen, die rechts Spur ist als Bushaltestelle ausgewiesen. Erst kurz vor der Ampel kann so die Straße verbreitert werden, damit die Rechtsabbieger in Richtung Sulgen auf den Paradiesplatz einbiegen können.

Mit der Umstellung der Phasen ist es vorgesehen, die Verkehrsführung auf der Oberndorfer Straße so zu ändern, dass es wieder zwei Linksabbiegespuren – eine in Richtung Schiltach, die andere in Richtung Stadt und Schlossbergtunnel, geben wird. Die Bushaltestelle wird zwar nicht gänzlich aufgehoben, aber die Spur wieder für den Verkehr freigegeben. Dies bedeutet, dass dann, wenn ein Bus dort hält, um vor allem Schüler einsteigen zu lassen, die Fahrspur für diese Zeit kurz blockiert ist, ansonsten aber benutzt werden kann.

Hardtstraße doch nicht zu

Eine andere Sperrung und Umleidung wurde hingegen verschoben: Wie die Stadt nun mitteilt, muss der ab Montag, 6. Juli, geplante Umbau der Hardtstraße (K5531) in Sulgen zwischen der Panorama- und der Bergstraße im Zusammenhang mit der Erweiterung des Wohngebiets Schoren Süd verschoben werden. Wegen der eng getakteten Anschlussmaßnahme des Landkreises mit der Sanierung der K 5532 zwischen Sulgen und Eschbronn sind weitere Abstimmungen erforderlich. Neue Infos werden sobald als möglich bekannt gegeben.