Schramberg Paradiesplatz-Baustelle bleibt vorerst einspurig

Es ist irgendwie passend, dass die Redaktion des Schwarzwälder Boten am Donnerstagnachmittag zu den Stoßzeiten erneut Nachrichten erreichten, dass der Verkehr am Paradiesplatz stockt und die Fahrt von Sulgen in die Talstadt mehr als 20 Minuten lang dauert: Denn genau zu diesem Zeitpunkt erfolgte ein Stockwerk unter der Fahrbahn, innerhalb des Tunnels der Göttelbachverdolung, die Erklärung, warum die Autofahrer sich wohl oder übel daran gewöhnen müssen, dass es um diesen Schramberger Verkehrsknotenpunkt erst einmal nicht wieder so fließt, wie man das gewohnt ist. Wie die Vertreter von Regierungspräsidium, Ingenieurbüro und Baufirma am Nachmittag bei einem Vor-Ort-Termin mit Vertretern der Stadtverwaltung mitteilten, kann der Paradiesplatz bis voraussichtlich Mitte oder Ende Oktober – statt wie gedacht Ende August – nur einspurig befahren werden.